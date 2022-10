The Scariest, Campiest Magandang Gabi Bayan Halloween Specials are on This YouTube Playlist

(SPOT.ph) Nothing combines horror and nostalgia quite like Magandang Gabi Bayan's Halloween specials and this Halloween, you can check out this YouTube playlist for your late-night horror fix that's big on camp and folklore.

Guaranteed to keep your lights on while you sleep for the next couple of days, Kabayan Noli de Castro, in his non-TV Patrol modulated voice, will introduce you to the white lady of Baguio, the elementals of his home province of Mindoro, and horror stories in Manila's University Belt and UP Los Banos.

There's no CGI required to give you goosebumps. As a bonus, you get to see the late scream queen Lilia Cuntapay back on TV in the 1997 episode.

ABS-CBN's KBYN will also air its 2022 Halloween special Kababalaghan: Pagkagat ng Dilim on October 30, 5 p.m. at A2Z, TeleRadyo, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, youtube.com/ABSCBNNews and news.abs-cbn.com/live.

Here are all the Magandang Gabi Bayan Halloween specials and what's in store in every episode:

Magandang Gabi Bayan 1991 Halloween Classic

Engkantong itim at puti

Lalaking kalahati ay tao, kalahating engkanto

Ang mga kaluluwa sa Manila Film Center

Ang White Lady sa Loakan road, Baguio City

Magandang Gabi Bayan 1992 Halloween Classic

Mga kaluluwa sa isla ng Corregidor

Sa kamay ng Tikbalang

Ligaw na kaluluwa sa ABS-CBN Studio

Masasamang espiritu sa mga eskwelahan

Magandang Gabi Bayan 1993 Halloween Classic

Tatlong White Lady mula sa Cabanatuan

Dignum ni Ka Emong

Siquihorror

Sumasayaw na Manikang Papel

Magandang Gabi Bayan 1994 Halloween Classic

Sapi sa Panabo, Davao

Kaluluwang ligaw sa Lumang Baha

Kaluluwang hindi matahimik

Magandang Gabi Bayan 1995 Halloween Classic

Hindi natahimik na mga kaluluwa

Maligno sa Mindoro

Buhay na Bangkay

Magandang Gabi Bayan 1996 Halloween Classic

Kababalaghan sa lumang tahanan

Haunted house sa Baguio City

Tulay ng kababalaghan

Magandang Gabi Bayan 1997 Halloween Classic

Hiwaga sa Hi-way sa Amlan, Negros Oriental

Palasyo ng mga Engkanto sa Hi-way sa Amlan, Negros Oriental

Multo sa Cotabato

Magandang Gabi Bayan 1998 Halloween Classic

Mga kaluluwag ligaw sa Cabugao, Ilocos Sur

Pagsapit ng dilim sa Sinait, Ilocos Sur

Lahi ng aswang sa Palawan

Red Lady at mga engkanto

Magandang Gabi Bayan 1999 Halloween Classic

Mga inabuso ng Engkanto

Lagim ng Engkantong Itim

Kababalaghan sa Aklan

Magandang Gabi Bayan 2000 Halloween Classic

Barrio Calaguiman

Laguna: Pagkagat ng dilim

Mata ng kababalaghan

Mata ng kababalaghan part 2

Magandang Gabi Bayan 2001 Halloween Classic

Nang manggulo ang mga Diyablo

Kwentong Sementery

Multo ni Inay

Litawin

Magandang Gabi Bayan 2002 Halloween Classic

Beerhouse ng mga multo sa Bataan

Ang Babae sa salamin

Campus Horror, UBelt

Campus Horror, UP - Los Baños

Magandang Gabi Bayan 2003 Halloween Classic

Sanib

Multo sa bahay na antigo sa Marinduque

Kababalaghana sa Gasan

Kandila ng kamatayan

Misteryo sa Brgy. Paraiso

Magandang Gabi Bayan 2004 Halloween Classic

Multo sa Dormitoryo

Multo sa Dormitoryo Part 2

Kwentong Engkanto sa Mariduque

Kwentong Engkanto sa Sorsogon

Ang bahay sa Tanay

Magandang Gabi Bayan 2005 Halloween Classic

Campus horror

Pagkagat ng dilim

Ospital sa Lagro... minumulto

Mga espiritung ligaw sa dating kampo

Mga espiritung ligaw sa dating kampo Part 2

